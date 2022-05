Kobe Bryant è stato per anni un’ispirazione per le nuove leve della NBA. Anche se non ci ha mai giocato contro, essendosi il Black Mamba ritirato nel 2016, un anno prima del suo ingresso nella Lega, Jayson Tatum ha con Kobe uno stretto legame. I due si erano allenati diverse volte insieme e Bryant aveva assunto il ruolo di vero e proprio mentore della superstar dei Boston Celtics.

Tatum, in occasione di Gara-7 ieri notte a Miami, ha reso omaggio al Mamba portandolo con sé in campo. Fin dall’inizio della partita, la solita fascetta che il giocatore porta sul braccio aveva un colore diverso: era viola, con un 24 giallo. Proprio la stessa fascia che Bryant portava sull’avambraccio quando giocava con i Lakers.

Boston è alle Finals. Tatum, MVP delle finali di conference ad Est, ha giocato con un polsino viola col 24, dedicato a Kobe Bryant 🏀🐍



Ha dichiarato: "Dormire? Per caricarmi ho guardato alcune imprese della sua carriera" 💚🙏#NBAPlayoffs pic.twitter.com/lPpuay1Mfi — Eurosport IT (@Eurosport_IT) May 30, 2022

E dopo il successo che ha portato Boston alle sue prime Finals dal 2011, Tatum ha rivelato un’altra dedica a Kobe. Prima della partita, l’ala dei Celtics aveva infatti scritto un messaggio all’ormai ex numero di Bryant: “I got you today”. Ovvero: “Ti porto con me oggi”. Poche parole, ma dall’enorme significato. Una motivazione in più per Jayson Tatum, che alla fine è stato l’MVP delle Finali di Conference ad Est e in Gara-7 ha segnato 26 punti con 10 rimbalzi e 6 assist.

"𝐈 𝐠𝐨𝐭 𝐲𝐨𝐮 𝐭𝐨𝐝𝐚𝐲."



Jayson Tatum texted Kobe Bryant before Game 7 🐍 @jaytatum0 pic.twitter.com/Undug3WsB9 — ESPN (@espn) May 30, 2022