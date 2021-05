Partita leggendaria di Jayson Tatum contro i San Antonio Spurs ieri notte. La stella dei Boston Celtics ha, per la terza volta in un mese, ritoccato il proprio career-high segnando 60 punti contro i texani, in una gara vinta in rimonta all’OT. Con questa cifra, Tatum ha eguagliato il record di franchigia stabilito da Larry Bird nel 1985.

Boston overcame a 29-point halftime deficit, marking the 2nd-largest halftime deficit overcome in NBA history. pic.twitter.com/zEdN4RTIqR

Jayson Tatum’s 60 points tie Larry Bird for the most in Celtics history. Tatum also becomes the 2nd-youngest player in NBA history with a 60-point game (Devin Booker).

Non solo: Tatum è diventato il secondo giocatore più giovane di sempre a segnare più di 50 punti (dietro Devin Booker), oltre che l’unico Celtic a riuscirci in più di un’occasione nella stessa stagione.

Oltre ai 60 punti, Tatum ha aggiunto 8 rimbalzi, 5 assist, 20/37 al tiro e addirittura 0 palle perse. Così facendo la stella dei Celtics è diventato solo il terzo giocatore della storia NBA a segnare almeno 60 punti senza perdere nemmeno una palla. Prima di lui ci erano riusciti soltanto Carmelo Anthony nel 2014 (62 punti) e Klay Thompson nel 2016 (60 punti).

Jayson Tatum (60 points, 0 turnovers) becomes the third player with 60+ PTS and 0 TOs since individual turnovers began being tracked (1977-78). @EliasSports

The other two: Carmelo Anthony (62 PTS, 0 TOs on 01/24/2014) and Klay Thompson (60 PTS, 0 TOs on 12/05/2016). pic.twitter.com/mFUskhcREh

— NBA.com/Stats (@nbastats) May 1, 2021