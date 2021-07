La prematura scomparsa di Kobe Bryant è qualcosa che ha colpito duramente non solo tutti i fan dei Los Angeles Lakers, ma l’intero mondo dello sport, NBA e non solo, ma Jeanie Buss più di tutti.

Jeanie Buss ha stretto un legame con Kobe sin dalla sua stagione da rookie in NBA, nel lontano 1996. Lo ha incontrato quando era solo un ragazzino in rampa di lancio, portandolo fuori a pranzo e legando grazie alla loro reciproca affinità con l’Italia. Nel suo ultimo anno con i Lakers, Kobe si fidava solo di Jeanie Buss per facilitare il suo tour di addio all’NBA.

La proprietaria dei Lakers ha recentemente parlato con Jon Gold del New York Times di come non sia ancora riuscita a superare la morte di Kobe Bryant e probabilmente non lo farà mai. Jeanie Buss ha messo a nudo le sue emozioni mentre parlava del Mamba dopo la sua introduzione nella Naismith Basketball Hall of Fame.

“È quasi come doverlo rinchiudere di nuovo. Sta entrando nella Sala ed è come se lo lasciassimo lì. È difficile. È difficile rivivere tutto questo”.

Buss ha anche spiegato come la star dei Lakers ha organizzato un pranzo tra loro due e sua figlia Gianna. La storia l’ha soffocata mentre la raccontava.

“Una volta l’ha invitato a pranzo e ha portato Gianna. Ha detto che voleva che sua figlia imparasse da una potente dirigente sportiva femminile; Buss ora crede che fosse solo uno stratagemma, che Bryant voleva solo che Buss sapesse quanto lei fosse importante, per lui e per la squadra”.

