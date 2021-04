Jerry West è decisamente un uomo old style. Proprio di recente, l’Hall of Famer NBA e attuale membro del consiglio dei Los Angeles Clippers Jerry West ha chiarito in modo abbondante il motivo per cui crede che i giocatori non dovrebbero stringersi la mano. E no, non è a causa delle misure di distanziamento sociale dovuto a quel maledetto nemico chiamato Coronavirus.

Il leggendario Jerry West non è tipo che scambia facilmente convenevoli con gli avversari (via The Buster Show Podcast su Twitter):

“Perché stringere la mano al nemico che vuole ucciderti? Dovresti volerlo uccidere prima tu… è una guerra”.

I asked Jerry West on the pod if there was too much fraternizing in the NBA today and this is what he said: pic.twitter.com/NIucWFdm80 — Buster (@BusterScher) April 24, 2021

Questo è sicuramente un modo curioso di vedere la realtà. Non è da tutti i giorni sentire frasi di questo tipo perché si parla sempre di sportività dentro e fuori del parquet.

L’ex leggenda NBA Jerry West ha voluto estremizzare il concetto di stringere la mano prima della partita. Certamente però non è uno da convenevoli e smancerie pre-partita e vorrebbe che neanche i suoi giocatori lo fossero. Qual è il vostro parere a riguardo? Credete che sia giusta l’idea di Jerry West oppure ha estremizzato eccessivamente il concetto?

