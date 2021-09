JJ Redick era ancora free agent dopo l’ultima stagione passata tra New Orleans e Dallas. Si diceva che il veterano fosse in attesa di offerte e non avesse comunque fretta di firmare, invece alla fine Redick ha poco fa annunciato il suo ritiro. La guardia, 37 anni, appende le scarpette al chiodo dopo 15 anni di carriera, tutta in NBA con le maglie di Orlando Magic, Milwaukee Bucks, Los Angeles Clippers, Philadelphia 76ers, New Orleans Pelicans e Dallas Mavericks.

Redick, uno dei migliori tiratori di sempre in NBA, ha segnato 12.8 punti di media in carriera, con un massimo di 18.1 nella sua seconda stagione a Philadelphia. Ha totalizzato 940 partite in stagione regolare e 110 nei Playoff, raggiungendo le Finals nel 2009 con i Magic. Con 1.950 triple segnate in carriera (tirando col 41% abbondante), Redick è 15° All-Time nella classifica per tiri da tre segnati.

