NBA – JJ Redick svela il suo futuro dopo il ritiro

JJ Redick poche settimane fa ha annunciato il suo ritiro dal basket giocato.

Il “riposo” però è durato poco. L’ex, fra le altre, di Dallas (nella sua ultima stagione) ha annunciato che diventerà opinionista per ESPN.

Excited to announce I’m joining @espn as an NBA analyst! Let’s go!!! https://t.co/3SiZGO3I19 — JJ Redick (@jj_redick) October 27, 2021

Il suo esordio in tv come analyst è previsto per il 3 Novembre, in occasione della sfida tra Brooklyn Nets e Atlanta Hawks.

Redick perciò sarà sempre più coinvolto nel mondo dei media, considerato che continuerà a curare il suo podcast The Old Man and the Three.