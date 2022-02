NBA – Joel Embiid a Gennaio è stato una macchina da punti da record

Joel Embiid nel mese di Gennaio ha realizzato 476 punti giocando “solamente” 450 minuti. La sua media perciò è di 1,058 punti per minuto.

Numeri pazzeschi che hanno pochi precedenti nella storia recente della NBA. Nell’arco degli ultimi 25 anni solamente altri due giocatori, calcando il parquet per almeno 300 minuti, sono riusciti a mantenere una media del genere per un mese intero. Parliamo di Stephen Curry nel Febbraio del 2016 e di James Harden in due occasioni, Gennaio e Novembre 2019.

Balza subito all’occhio la differenza di ruolo fra Embiid e gli altri due fenomeni. Harden e Curry, infatti, fanno largo uso del tiro da tre punti che ovviamente aiuta ad alzare la media di punti per minuto. Il centro dei Philadelphia 76ers, invece, ha tirato prevalentemente da due e dalla linea del tiro libero. Questo dato perciò rende ancora meglio l’idea di quanto stia dominando in questa stagione.

Joel Embiid finished January with 476 points in 450 minutes, good for 1.058 points per minute.

Over the last 25 seasons, the only players with a higher points per minute in a calendar month are (min. 300 minutes):

Stephen Curry (Feb. 2016)

James Harden (Jan. & Nov. 2019)

— Matt Williams (@StatsWilliams) January 31, 2022