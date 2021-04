Buone notizie per i Philadelphia 76ers che dovrebbero ritrovare al più presto Joel Embiid. Il centro dei Sixers, fuori da metà marzo per un problema al ginocchio destro, tornerà in campo domani contro i Minnesota Timberwolves, come riporta The Athletic.

Embiid ha subito una ipertensione al ginocchio destro nel corso della sfida con gli Washington Wizards dello scorso 12 Marzo. In sua assenza Philadelphia ha raccolto sei vittorie e tre sconfitte. Adesso il camerunense è pronto a riprendere la sua corsa verso il titolo di MVP, considerato che finora sta viaggiando a quasi 30 punti di media a partita.

76ers star Joel Embiid (knee) is expected to return on Saturday vs. Minnesota, sources tell @TheAthletic @Stadium. Barring any setbacks, the MVP candidate is back in lineup Saturday after missing three weeks.

