Joel Embiid è stato classificato come day-to-day dopo l’infortunio subito in Gara-4, ma stanotte non sarà a disposizione per Gara-5 contro gli Washington Wizards. Il lungo camerunese era uscito nel primo tempo per un problema al ginocchio che si è rivelato una piccola lesione al menisco. L’infortunio non sembra comunque grave, Embiid non si dovrà operare, ma dovrà fare delle terapie in questi giorni.

La serie tra Sixers e Wizards è sul 3-1 in favore di Philadelphia, che ha quindi un altro matchpoint per chiuderla dopo aver sprecato quello di Gara-4. Probabile che al posto di Embiid questa notte sia Dwight Howard a partire in quintetto, anche se i 76ers schierano spesso 5 piccoli (nell’ultima partita l’ex centro dei Lakers ha giocato solo 14′ con Embiid che ne ha giocati 11).

Embiid’s small meniscus tear will be managed with physical therapy and treatment program, 76ers say. https://t.co/10rtOlkmlo — Shams Charania (@ShamsCharania) June 2, 2021

