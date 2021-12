Tra i No-Vax del mondo NBA, il più famoso è senza dubbio Kyrie Irving. Ce n’è però un altro, forse anche più convinto ma meno appariscente: John Stockton. Qualche mese fa la leggenda degli Utah Jazz era addirittura apparsa in un “documentario” circolato su internet che criticava i vaccini e in particolare quello contro il Covid-19.

Ora Stockton ha invece voluto manifestare il proprio supporto a Irving, nella sua scelta di non vaccinarsi e quindi rimanere lontano dai campi a tempo indeterminato. Il playmaker, leader All-Time negli assist, si è addirittura detto “fiero” del comportamento del giocatore dei Nets. Queste le parole di Stockton al podcast condotto da altri due scettici del vaccino come Chad Fisher e Tony Farmer:

Kyrie, hai tantissimi sostenitori. Non tutti riescono ad arrivare a te e tu non puoi arrivare a tutti loro, ma c’è una maggioranza là fuori che fa il tifo per te. Non sono coraggiosi come lo è Kyrie. Io sono fiero di lui come individuo per essersi preso questo rischio ed essere così audace in questa situazione.