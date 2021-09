Le ultime ore sono state molto calde in NBA sul fronte vaccino. Da una parte la Lega ha rifiutato la richiesta di esenzione di Andrew Wiggins per motivi religiosi, dall’altra Rolling Stones ha pubblicato un articolo che spiega come alcuni spogliatoi siano dei nidi per le teorie del complotto riguardo l’inoculazione contro il Covid-19. I casi citati sono in particolare quelli di Kyrie Irving e Jonathan Isaac. Secondo la rivista, dallo scorso marzo Isaac si sarebbe messo a studiare la storia degli afroamericani e nel frattempo ascoltare alcune conferenze stampa di Donald Trump, non esattamente la fonte più autorevole, sui vaccini. Sarebbe stato allora che l’ala degli Orlando Magic avrebbe perso fiducia in Anthony Fauci, maggiore esperto della pandemia negli USA.

Isaac però non è stato in silenzio e, lette le parole di Rolling Stones, ha risposto con rabbia su Twitter. Il giocatore, che ha saltato tutta l’ultima stagione per la rottura del crociato, non ha però smentito la sua contrarietà al vaccino, anzi. Isaac ha come al solito citato la religione, dicendo che dio ha dato a tutti il diritto di scegliere se vaccinarsi oppure no.

“Lo stravolgimento dei fatti permette solo ad altri di attaccare, e non di ragionare sulle idee e i sentimenti dei loro compagni. Non aiuta nessuno! Il vero giornalismo sta morendo! Credo che sia un diritto dato dal vostro dio la possibilità di decidere se fare il vaccino sia la cosa giusta per voi! Punto!” ha scritto Isaac su Twitter.

Misrepresentation only allows for others to attack straw men, and not reason with the true ideas and heart of their fellow man. It helps no one! True journalism is dying! I believe it is your God given right to decide if taking the vaccine is right for you! Period! More to follow — Jonathan Isaac (@JJudahIsaac) September 26, 2021