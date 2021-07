Non possiamo incolpare la leggenda NBA, Dwyane Wade, per aver voluto essere come la guardia degli Utah Jazz, Jordan Clarkson. Clarkson continua a essere uno dei giocatori più adorabili dell’NBA e giovedì ha mandato in delirio l’intero mondo di Twitter dopo aver pubblicato un tweet con un’emoji relativa a Selena Gomez, visto che era il suo compleanno.

Il sesto uomo dell’anno dell’NBA ha ritwittato un famoso video di Selena mentre mostra con orgoglio la sua maglia dei San Antonio Spurs durante una partita. Clarkson lo ha semplicemente sottotitolato con un’emoji a forma di cuore.

Naturalmente il popolo di internet si è accorto di questa cosa. Moltissimi hanno risposto al suo tweet e questo che vi proponiamo è uno dei più likati:

“Quest’uomo è uscito con Kendal Jenner, Bella Hadid e sta andando per il three peat. Un vero e proprio bomber”.

This man dated Kendal Jenner, Bella Hadid and is going for the three peat. A pure scorer. — Jake (@JakeyLaSnakey) July 22, 2021

Non sappiamo se quello di Jordan Clarkson sia un semplice apprezzamento all’artista Selena Gomez oppure c’è qualcos’altro però certamente non è da tutti i giorni un tweet di questo tipo per un giocatore NBA. Il sesto uomo dell’anno ha deciso di esporsi al pubblico ludibrio non questo post. Mica male.

