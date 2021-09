Dopo che i Chicago Bulls hanno perso contro gli Orlando Magic nelle semifinali della Eastern Conference del 1995, Michael Jordan ha continuato a lavorare sul suo corpo e sulla parte cestistica in estate, provando persino a firmare l’ex NBA Jayson Williams, prima di acquisire Dennis Rodman.

Durante le riprese di Space Jam, la superstar dei Bulls si è allenata instancabilmente al Jordan Dome. Cercò di trasformare il suo corpo da uno da baseball a uno da basket, riportando le sue abilità nel basket dove dovevano essere.

Oltre a lavorare sul suo corpo e sui fondamentali del basket in estate, Jordan una sera ha anche fatto un viaggio in un bar di New York City per reclutare un’ala All-Star per i Bulls. L’MVP era così determinato a far firmare il giocatore per Chicago che ha aspettato più di un’ora al bar per fargli la sua offerta.

Prima che i Bulls di Jordan acquisissero Rodman dagli Spurs, erano interessati a firmare l’ala grande NBA dei New Jersey Nets, Jayson Williams. Jordan era un grande fan di Williams. Incontrò il giocatore dei Nets in una discoteca del Greenwich Village e aspettò quasi un’ora per fare il suo discorso.

“Mi ha detto che tutto ciò di cui ha bisogno è che mi riprenda, e mi darà due o tre anelli”, ha detto Williams a Sam Smith del Chicago Tribune nel 1995. “Mi voleva tutto per sé. Ha detto che ero in cima alla lista. Disse: ‘Sono dovuto venire fino al tuo quartiere per trovarti’.”

Se Jayson Williams avesse firmato per i Chicago Bulls di Michael Jordan, Dennis Rodman non avrebbe mai giocato nella squadra più forte di sempre. Abbiamo seriamente rischiato di non vedere i Big Three dei Bulls se solo Williams avesse accettato il corteggiamento di MJ.

Leggi anche: Belinelli: “No all’Italia? Capisco che ci sia rimasto male, ma Petrucci sapeva…”