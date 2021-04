Sono arrivati nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Juan Toscano-Anderson, dopo il tuffo nella gara contro Boston che gli è costato una ferita alla testa. Il giocatore dei Golden State Warriors, che sta bene ma è stato inserito nel protocollo NBA per le commozioni cerebrali, è stato in ospedale dopo la partita. Lì gli sono stati applicati ben 35 punti di sutura alla testa.

Juan Toscano-Anderson received 35 stitches for the cut on his head suffered in that sideline crash in Boston. He’s been improving, but still hasn’t cleared concussion protocol and team is playing it safe with the cut. Kerr: “It’s a big, big gash.” Out tonight.

— Anthony Slater (@anthonyVslater) April 21, 2021