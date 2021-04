I Brooklyn Nets negli ultimi mesi sono diventati forse la squadra favorita per il titolo, probabilmente anche davanti ai Los Angeles Lakers. A farne le spese è stata però la loro reputazione, visto che ogni settimana qualcuno ne critica l’approccio nella costruzione della squadra. James Harden è arrivato via trade a gennaio, Griffin e Aldridge hanno firmato invece da free agent dopo il buyout con le rispettive franchigie. Se Ben Simmons un paio di giorni fa aveva criticato i Nets sull’aspetto tecnico, Julius Erving lo ha fatto invece dal punto di vista manageriale.

Dr. J è stato campione NBA nel 1983 con i Philadelphia 76ers ed è diventato una leggenda della Lega, anche grazie ai suoi fantastici voli sopra il ferro. Ospite del podcast di Danny Green, “The Green Room”, Julius Erving ha parlato di come i Nets abbiano costruito questa squadra non risparmiandosi qualche critica, nonostante gli elogi:

Mi ricorda di come facevano gli Yankees ogni anno. Riunivano campioni, si chiama “comprare un titolo”. Anche i Lakers sono famosi per lo stesso motivo. Si prendono tutti i giocatori… Non sanno come andrà alla fine della stagione, ma saranno comunque formidabili. I Nets sono una squadra con 6 ex All Star, di cui tre giocatori da quintetto All-NBA che sono già andati fino in fondo nei Playoff e hanno avuto successo.

I Nets potranno schierare un quintetto di soli ex All Star quando saranno al completo, tra Kevin Durant, Kyrie Irving, James Harden, Blake Griffin e LaMarcus Aldridge, più DeAndre Jordan dalla panchina. Non solo: di recente si è iniziato a parlare anche del possibile recupero di Spencer Dinwiddie per il finale di stagione. Non un All Star, ma un ottimo comprimario che allungherebbe ulteriormente le rotazioni di Steve Nash.

Lo stesso Erving ha giocato ai Nets, quando erano ancora a New York, tra il 1973 e il 1976.