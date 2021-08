Julius Erving, leggenda NBA e membro della Hall of Fame del basket, pensa che i giocatori di oggi siano dei privilegiati perché sono cresciuti in un periodo “più soft” rispetto ai giocatori della sua epoca e prima ancora.

In una recente apparizione in “Nothing Personal with David Samson”, Erving ha parlato della sua esperienza da professionista nella NBA, osservando che non hanno avuto i vantaggi di cui godono i giocatori oggi. Nello specifico, ha evidenziato come dovevano prendere voli commerciali durante le partite e persino condividere lo spazio con altri compagni di squadra durante le trasferte.

“Erano i bei vecchi tempi, manteneva intatta l’umiltà. Ti sentivi onorato di essere un atleta professionista e non un privilegiato perché c’erano solo alcune cose che dovevi fare. Dipendevamo molto dai nostri istruttori e gestori delle attrezzature e da cosa hai per spostare la franchigia da una città all’altra. Dovevi sempre prendere il primo volo la mattina successiva, quindi non avevamo molte delle comodità che hanno oggi. Penso che abbia reso alcuni dei giocatori un po’ più morbidi rispetto ai giocatori degli anni ’70, ’80, ’60 e ’50, ma c’è apprezzamento dei fan per la morbidezza e quindi alla fine va bene così al giorno d’oggi”.

Dr. J ha dominato l’NBA negli anni ’70 e ’80, molto prima che la lega crescesse in popolarità dietro l’ascesa di Michael Jordan e una più ampia copertura globale del gioco. Detto questo, la lega non aveva i soldi allora rispetto ad oggi, dove le franchigie stanno rastrellando centinaia di milioni di dollari. Questo è il motivo per il quale i giocatori non potevano considerarsi dei privilegiati ma semplicemente delle persone fortunate. Naturalmente la mentalità è diversa, anche nei modi di fare e di comportarsi. E si vede in maniera netta ed evidente.

