NBA – Julius Randle è il Most Improved Player della stagione 2020-21

Dopo aver annunciato ieri il Sesto Uomo dell’Anno, nella notte la NBA ha anche premiato Julius Randle come Most Improved Player della stagione regolare 2020-21. Il giocatore, faro dei New York Knicks arrivati quarti ad Est, ha battuto la concorrenza di Jerami Grant e Michael Porter Jr, mai realmente vicini nel punteggio.

Julius Randle ha mantenuto 24.1 punti, 10.2 rimbalzi e 6.0 assist di media in 71 partite alla sua seconda stagione con i Knicks. L’anno scorso l’ex Lakers aveva avuto medie di 19.5 punti, 9.7 rimbalzi e 3.1 assist. Randle è anche passato dal 28% al 41% da 3 punti.

Questi i risultati totali delle votazioni per il MIP, con anche i punteggi di chi è finito fuori dalla Top 3:

Full voting breakdown for the NBA’s Most Improved Player award: pic.twitter.com/dn3dyPmPox — Marc Stein (@TheSteinLine) May 25, 2021

