NBA – Julius Randle e l’impatto di Kobe Bryant sulla sua grande stagione

Julius Randle sta vivendo la miglior stagione della sua carriera. Grazie a lui i New York Knicks di coach Tom Thibodeau sono inaspettatamente tornati ai vertici della Eastern Conference.

Reduce da una striscia di nove vittorie consecutive, l’ala è stata ospite del podcast di Adrian Wojnarowski. Nella chiacchierata con il giornalista di ESPN, Randle ha parlato di quanto il compianto Kobe Bryant sarebbe orgoglioso di lui.

Ci stavo proprio pensando qualche giorno fa ed è incredibile che ora ne stiamo parlando. Ero con un compagno che mi diceva: “Probabilmente oggi Kobe sarebbe venuto a vederci” e io gli ho risposto che sarebbe stato molto probabile. Proprio ieri ne discutevo con mia moglie e ho pensato: “È tutto così surreale. Per tutto il percorso che ho fatto nell’arco della mia carriera, per quello che mi sta succedendo adesso e per il rapporto che avevo con lui, penso che ora sarebbe davvero orgoglioso di me.