NBA – Julius Randle giura amore eterno ai New York Knicks

Julius Randle in questa stagione sta trascinando i New York Knicks verso i playoff.

Il giocatore è nel pieno del suo contratto con la franchigia newyorkese, un triennale da 62 milioni di dollari totali che scadrà nel 2022.

A breve perciò dovrebbero iniziare le trattative per l’estensione, dalla quale è lecito aspettarsi un ritocco al rialzo dello stipendio. In ogni caso non dovrebbero esserci particolari problemi al riguardo, visto che recentemente Randle ha giurato amore eterno ai Knicks.

Mi piacerebbe continuare a giocare a New York e vivere tutto il resto della mia carriera qui, ritirandomi da giocatore dei Knicks. Riavere il pubblico al Madison Square Garden è stato come andare alla prima di un film, l’energia e l’entusiasmo che trasmettono i nostri tifosi è incredibile. Al momento c’è solamente il 10% della capienza ma sembra di giocare in un’arena piena.

