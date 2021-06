Damian Lillard è il miglior giocatore dei Portland Trail Blazers e tra quelli più rappresentativi della loro storia. L’esperienza della stella NBA a Portland potrebbe presto terminare a causa della delusione che Lillard proverebbe per via delle ultime mosse della franchigia. I Blazers hanno scelto Chauncey Billups come nuovo coach senza ascoltare i suggerimenti di Dame, che potrebbe anche chiedere una cessione nelle prossime settimane.

I rumors su una eventuale partenza di Lillard si susseguono ormai da qualche settimana, da quando Portland è uscita al primo turno di Playoff contro Denver. Il giocatore è in Oregon dal 2012, quando entrò in NBA, ed è amatissimo da compagni e tifosi. Jusuf Nurkic, centro dei Blazers, ha addirittura affermato che, se Damian Lillard dovesse lasciare la squadra, è pronto a fare lo stesso.

Non so cosa sia cambiato con Lillard in questi ultimi giorni. Per quel che ne so rimarrà qui, ma se partirà allora anche io lascerò Portland. Penso che sarebbe stupido lasciar andare un giocatore così fedele come Lillard.

Nurkic sarà free agent nell’estate 2022, nella prossima stagione guadagnerà 12 milioni di dollari (parzialmente garantiti).