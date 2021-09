Enes Kanter è un devoto seguace della sua religione. Il centro dei Boston Celtics è musulmano per fede e si assicura di seguire le tradizioni dei musulmani alla perfezione. Crede in tutte le credenze fondamentali predicate dalla sua religione. Quindi, quando a Kanter è stato chiesto il suo pensiero sui giocatori NBA che citavano le credenze religiose come motivo per non vaccinarsi contro il COVID-19, il giocatore dei Celtics si è detto confuso. In un’intervista a Rolling Stone per il loro pezzo sulla vaccinazione nell’NBA, Kanter ha detto questo sull’argomento.

“Se un ragazzo non si vaccina a causa della sua religione, mi sento come se fossimo in un momento in cui la religione e la scienza devono andare insieme. Ho parlato con un sacco di ragazzi religiosi – ho detto: ‘Salva la vita delle persone, quindi cosa c’è di più importante di questo?’ “.

L’NBA ha alcuni giocatori che citano la loro religione come motivo per non farsi vaccinare. L’ala degli Orlando Magic, Jonathan Isaac, menzionato anche nello stesso articolo, è un cristiano irriducibile che non crede nel vaccino e si rifiuta di farsi vaccinare. Forse più famoso, Andrew Wiggins dei Golden State Warriors è attualmente coinvolto in un problema con la sua squadra per il suo rifiuto di farsi il vaccino contro il COVID. Ci sono molte altre squadre che hanno problemi con giocatori NBA che non vogliono vaccinarsi, inclusa la squadra di Kanter, i Celtics.

Leggi anche: Andrew Wiggins schernito dai tifosi per il rifiuto di esenzione religiosa dal vaccino