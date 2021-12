LeBron James ha catturato l’ira della NBA una settimana fa con un’esultanza non proprio da far vedere ai bambini una tripla molto importante contro gli Indiana Pacers. La superstar dei Los Angeles Lakers ha portato a termine la classica celebrazione dei “Big Balls” di Sam Cassell che gli è valsa una multa da ben 15.000 dollari.

Ma a quanto pare non sono solo i funzionari dell’NBA ad aver notato i passi di danza di LeBron James perché anche Kareem Abdul-Jabbar è intervenuto sulla questione. La leggenddei Lakers, che ha iniziato un servizio di notizie sul proprio Substack, ha redarguito LeBron per la sua “danza stupida e infantile” contro gli Indiana Pacers.

“La scorsa settimana LeBron ha preso una multa da 15.000 dollari per aver fatto il balletto dei ‘Big Balls’ dopo la vittoria dei Lakers. Per me, vincere è sufficiente. Perché devi fare una danza stupida e infantile e mancare di rispetto all’altra squadra in campo. Non ha senso. I GOAT non ballano”.

Parole molto pesanti quelle di Kareem Abdul-Jabbar nei confronti di LeBron James che siamo certi non farà più una danze del genere in NBA. Uno per non perdere altri soldi e due perché gliel’ha detto uno dei giocatori più rappresentativi e iconici che la Lega abbia mai visto.

