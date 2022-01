Le dichiarazioni di John Stockton, dopo che Gonzaga gli aveva sospeso l’abbonamento perché non indossava la mascherina al palazzetto, hanno causato le ire di Kareem Abdul-Jabbar. La leggenda dei Los Angeles Lakers è stata la figura NBA che, in contrapposizione a quanto fatto da Stockton, si è mossa maggiormente in favore dei vaccini in questi mesi. Kareem è arrivato a redarguire con ferocia LeBron James per le sue dubbie uscite sul Covid nelle scorse settimane.

Intervenuto sulla CNN, Abdul-Jabbar ha risposto a John Stockton dichiarando che parole come le sue “fanno sembrare gli atleti degli idioti”.

Penso che dichiarazioni del genere portino il pubblico a guardare gli atleti come a degli idioti che cercano di spiegare qualcosa che è ovviamente una pandemia. Non capisco cosa voglia dire, non ha senso. La mascherina è una misura preventiva che è stata utile in molte diverse circostanze. Penso che la reazione di John al vaccino sia estrema e non basata sui fatti. Se solo John potesse fare un fact checking, capirebbe che il vaccino sta salvando delle vite ed evitando che le persone abbiano reazioni serie al virus. Il vaccino non eliminerà il virus nel giro di una notte, ma fermerà le morti e impedirà che le persone si ammalino seriamente.

Responding on @CNN to John Stockton’s comments in the @SpokesmanReview — specifically Stockton’s implication pro athletes have died from vaccines — NBA Hall of Famer Kareem Abdul-Jabbar says, “I think statements like that make the public look upon athletes like dumb jocks.” pic.twitter.com/BVCCoezb5m — Theo Lawson (@TheoLawson_SR) January 24, 2022