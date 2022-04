Nelle ultime ore hanno fatto molto discutere le parole di Kareem Abdul-Jabbar su LeBron James e il suo impegno nel sociale. La leggenda dei Lakers ha applaudito James per il suo impegno nella comunità, per esempio per l’apertura della I Promise School ad Akron, ma ha anche detto che “ci sono cose che ha fatto di cui dovrebbe vergognarsi”. Riferimento evidente alle idee controverse espresse da LeBron riguardo il Covid-19 e il vaccino. Kareem aveva già criticato il giocatore dei Lakers in passato, facendosi portavoce dell’esigenza di convincere le comunità afroamericane a vaccinarsi, piuttosto che alimentare i loro dubbi.

Abdul-Jabbar ha corretto il tiro su Twitter, sottolineando la propria ammirazione per LeBron:

Today a reporter asked me a question about Lebron James and I regret my off-handed response which has been blown out of proportion. For years I’ve expressed my deep admiration and respect for LeBron as a community leader and athlete. That hasn’t changed and never will. –@kaj33 https://t.co/QEWed5YovX

— Kareem Abdul-Jabbar (@kaj33) April 4, 2022