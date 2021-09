Da anni, almeno da quando ha vinto il titolo con Cleveland, LeBron James viene inserito nelle discussioni per il titolo di GOAT, Greatest Of All Time. In questa sfida virtuale James è spesso messo a confronto con Michael Jordan, e negli anni diversi campioni del passato e del presente hanno detto la propria sul loro preferito. L’ultimo a parlarne è stato Kareem Abdul-Jabbar, uno che avrebbe diritto di essere inserito in simili discussioni. Il secondo capocannoniere della storia NBA è stato intervistato da Marc Stein e tra le altre cose ha anche risposto alla fatidica domanda: “Meglio LeBron o Jordan?”.

Le discussioni sul GOAT sono divertenti, è come dibattere su chi sia più veloce tra Superman e Flash. È un mistero metafisico. La domanda non trova mai risposta perché i giocatori del passato si allenavano con diverse restrizioni e giocavano con regole diverse. Poi bisognerebbe decidere a cosa dare più peso: ai punti, alla difesa o agli assist? Oppure a tutti questi aspetti? Ma le statistiche non dicono sempre tutto sulle condizioni e le sfide di una stagione. Ci sono troppe variabili. Perché non discutiamo semplicemente di O’GOAT? One of the Greatest Of All Time.