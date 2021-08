Non è un addio, almeno per ora, ma intanto Kawhi Leonard ha deciso di uscire dal contratto con i Los Angeles Clippers, declinando la Player Option da 36 milioni di dollari. Il giocatore sarà free agent a partire da domani.

Kawhi Leonard has declined his $36M player option for next season and becomes a free agent, per source. Now, the expectation is that Leonard will negotiate a new deal to stay with Clippers. @ChrisBHaynes first on declining option.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 1, 2021