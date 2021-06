Luka Doncic è una minaccia offensiva incredibile quando ha la palla in mano. La superstar dei Dallas Mavericks ha dato ai Los Angeles Clippers tantissimo filo da torcere in queste prime 6 gare, tant’è che anche la migliore arma difensiva dei californiani, Kawhi Leonard, si è spesso trovato in difficoltà.

Kawhi Leonard ha dimostrato di essere il giocatore migliore in gara 6, ma Doncic ha comunque concluso con un rispettabile score NBA di 29 punti, tirando su 11 su 24 dal campo. Kawhi Leonard dei Clippers ha parlato della difesa su Doncic, ammettendo che onestamente si può fare ben poco per fermarlo:

“Cerco di non lasciargli tiri semplici. È tutto quello che puoi fare con lui. È un giocatore a dir poco fenomenale”.

Kawhi Leonard on ESPN on defending Luka Doncic (29 points on 11-24 FG, 2-9 3FG): "I'm trying to just give him no easy looks. That's all you can do with him. … He's a hell of a player." — Callie Caplan (@CallieCaplan) June 5, 2021

Kawhi Leonard è stato 2 volte difensore dell’anno ed è uno dei difensori perimetrali più temuti della sua generazione. Il soprannome della star dei Clippers, The Klaw, è anche un riferimento alle sue enormi mani simili ad artigli che usa per portare a termine i suoi incarichi difensivi. Eppure Luka Doncic è qualcosa di differente e lo stesso Kawhi Leonard l’ha visto in questo playoff NBA. Ora tutto si deciderà in gara-7 a Los Angeles.

