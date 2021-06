Kawhi Leonard è stato sensazionale per i Los Angeles Clippers nella decisiva gara-7 contro i Dallas Mavericks in una serie stupenda e le sue statistiche mostrano quanto sia stato fenomenale. In effetti, Kawhi Leonard ha disputato un matchup NBA del livello di Steph Curry in molte statistiche.

Come notato da John Schumann di NBA.com, Kawhi ha la seconda più alta percentuale di canestri dal campo effettivi per un giocatore che ha fatto una media di oltre 30 punti in una serie di sette partite. L’elenco include solo le postseason negli ultimi 55 anni, ma non cancella il fatto che i numeri di Leonard sono assurdi dato che non è davvero noto per essere un marcatore ma più di un giocatore fortissimo su entrambe le metà campo.

Kawhi Leonard segue solo Steph Curry nella suddetta lista poiché la superstar NBA degli Warriors ha registrato una percentuale effettiva di canestri dal campo del 69,9% durante le finali della Western Conference del 2017 contro i San Antonio Spurs. Curry e i Dubs hanno continuato la serie vincendo il titolo in quella stagione.

Questa è stata una serie piuttosto speciale per Kawhi Leonard: 2° per percentuale di canestri dal campo per un giocatore con una media di 30 o più punti di media in una serie di playoff negli ultimi 55 anni.

