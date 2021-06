NBA – Kawhi Leonard non giocherà nemmeno Gara-4 contro Phoenix

Prosegue l’assenza di Kawhi Leonard, alle prese con un infortunio al ginocchio. La stella dei Los Angeles Clippers era allo Staples Center con la famiglia per Gara-3, mentre i suoi compagni accorciavano il divario sul 2-1 nella serie contro i Phoenix Suns. Nelle scorse ore coach Tyronn Lue ha annunciato che Leonard non sarà comunque a disposizione per Gara-4.

Un forfait annunciato con oltre 24 ore di anticipo che non fa dunque ben sperare su un possibile ritorno di Leonard in questa serie. Il giocatore manca da Gara-5 del turno precedente contro Utah, anche se i Clippers per ora sono riusciti a sopperire alla sua assenza. Merito degli accorgimenti di Lue e di un Paul George finalmente ritrovato.

Kawhi Leonard (knee) is out for Game 4 of the Western Conference finals, Clippers coach Ty Lue says. — Marc Stein (@TheSteinLine) June 25, 2021