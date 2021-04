NBA – Kawhi Leonard verso la permanenza ai Los Angeles Clippers

In attesa di vedere se quest’anno i Los Angeles Clippers riusciranno ad andare fino in fondo nei Playoff, la franchigia potrebbe aver già risolto il problema principale della propria free agency. Secondo The Athletic, Kawhi Leonard avrebbe già deciso che rimarrà ai Clippers anche i prossimi anni.

Leonard ha firmato un triennale nell’estate 2019, con l’ultimo anno, il prossimo, che è una Player Option. I Clippers in questi mesi si sono mossi facendo di tutto per compiacere la propria stella, un’attenzione considerata eccessiva da alcuni membri del roster della passata stagione che sono stati puntualmente “fatti fuori”. La franchigia nel frattempo ha rinnovato il contratto di Paul George al massimo salariale e un paio di settimane ha ottenuto Rajon Rondo. Proprio quest’ultima operazione ha “chiuso” anche il capitolo playmaker, un ruolo che secondo Leonard avrebbe necessitato un upgrade. Rondo potrebbe esserlo, anche perché Lou Williams, finito ad Atlanta nella stessa trade, sarebbe diventato free agent in estate.

Kawhi Leonard guadagnerebbe 36 milioni di dollari nella prossima stagione se decidesse di sfruttare la Player Option. Salvo catastrofi da qui alla fine dell’anno, sembra che siano cifre che gli vadano bene.

In questa stagione, la seconda con i Los Angeles Clippers, Leonard sta mantenendo 25.8 punti, 6.7 rimbalzi e 5.0 assist di media. La franchigia, ma questa non è una sorpresa, è ai vertici della Western Conference, attualmente terza con un record di 34-18, dietro Jazz e Suns.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.