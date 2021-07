NBA – Kelly Oubre Jr attacca i Golden State Warriors: “Mi hanno messo in gabbia”

Kelly Oubre Jr è stato protagonista di una stagione sottotono con i Golden State Warriors. Nel frattempo la sua ex squadra, i Phoenix Suns, ha raggiunto le Finals andando a due vittorie dal titolo NBA.

Naturale che ci sia frustrazione nelle parole del giocatore che è diventato free agent e con tutta probabilità cambierà squadra.

Mi sento come se mi avessero voluto mettere in gabbia, fissando dei paletti alla mia libertà in campo mentre io sono uno che non può essere limitato. Ora voglio andare in una squadra che mi dia la possibilità di crescere, migliorarmi e dimostrare le mie doti. Gli Warriors hanno voluto affrettare troppo il processo di integrazione nella squadra, penso comunque di aver fatto vedere di poter essere un leader, nonostante nell’ultima stagione il mio impatto sia stato inferiore al passato.