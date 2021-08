Un’altra operazione di mercato conclusa in NBA.

Cambia maglia anche Kelly Oubre Jr che era free agent dopo una stagione abbastanza deludente con i Golden State Warriors.

Oubre Jr proseguirà la sua carriera con gli Charlotte Hornets. Per lui un contratto biennale da oltre 26 milioni di dollari complessivi.

A riportare la notizia in anteprima l’insider Shams Charania di The Athletic.

Free agent Kelly Oubre Jr. has agreed to a two-year, $26M-plus deal with the Charlotte Hornets, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 6, 2021