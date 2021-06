Kelly Oubre Jr ha vissuto una prima stagione molto altalenante ai Golden State Warriors. Arrivato in offseason da Phoenix, il giocatore ha iniziato malissimo, faticando soprattutto al tiro, per poi riprendersi col passare dei mesi. Oubre Jr però non è sceso in campo nel finale di stagione a causa di un infortunio, che ha concluso in anticipo il suo anno. Ora l’ala sarà free agent, con gli Warriors ancora indecisi sul da farsi.

Golden State vorrebbe confermare Oubre, ma con un ruolo in uscita dalla panchina: qualcosa che lui ha già fatto intendere di non gradire. Possibile quindi che gli Warriors decidano di investire su qualche altro profilo, così da non creare nemmeno problemi nello spogliatoio col rientro di Klay Thompson. Secondo Yahoo!Sports, il giocatore avrà comunque diverse pretendenti in estate: tre di queste sarebbero i Miami Heat, i San Antonio Spurs e i New York Knicks.

In questa stagione, Kelly Oubre Jr ha mantenuto 15.4 punti e 6.0 rimbalzi di media, tirando col 44% dal campo e il 31% da tre.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.