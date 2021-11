In estate, Kemba Walker era arrivato ai New York Knicks come il principale colpo della offseason. Ora, dopo appena 18 partite disputate, coach Tom Thibodeau ha annunciato che il playmaker d’ora in poi sarà escluso dalle rotazioni e che il nuovo titolare sarà Alec Burks.

Thibodeau non è entrato nei dettagli, non ha spiegato il perché della decisione, ma ha solo detto che non può far giocare tre guardie piccole insieme. Il rendimento di Walker non è stato certo granché, visto che finora ha segnato solo 11.7 punti di media, peggior dato della carriera, in meno di 25′.

Kemba Walker is out of the Knicks rotation “as of right now,” Tom Thibodeau says. He says he will tighten the rotation moving forward. “It would be tough to play three small guards together,” Thibodeau says. Says he has great respect for Walker and all he’s accomplished.

