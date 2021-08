I New York Knicks sperano finalmente di avere una risposta alle loro domande su chi sarà il prossimo playmaker che partirà in quintetto. In attesa di un buyout dagli Oklahoma City Thunder, Kemba Walker si unirà ai New York Knicks in NBA, secondo Adrian Wojnarowski di ESPN.

Four-time All-Star guard Kemba Walker has agreed to a contract buyout with the Oklahoma City Thunder, and upon clearing waivers, plans to sign with the New York Knicks, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 4, 2021

Chris Paul è rimasto ai Phoenix Suns mentre Mike Conley è restato agli Utah Jazz. Kyle Lowry ha accettato una sign-and-trade con i Miami Heat. Questo ha lasciato ben poco sul mercato dei free agent, ma ora, tramite un buyout da Oklahoma City, i Knicks otterranno Kemba Walker.

Anche con la ri-firma di Derrick Rose per i Knicks, l’idea era farlo comunque partire dalla panchina, un ruolo in cui ha fatto molto bene con la canotta di New York la scorsa stagione. Ciò ha mantenuto un grande posto vacante come point guard titolare, che Kemba Walker probabilmente riempirà.

Kemba Walker ha tenuto una media di 19,3 punti di media a partita in NBA con il 36% da 3 punti con i Boston Celtics lo scorso anno e a New York sperano si ripeta. Stiamo parlando di uno dei migliori giocatori del campionato da un punto di vista offensivo e può fare davvero molto bene nella squadra della Grande Mela.

