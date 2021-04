Ieri notte, contro Philadelphia, Steph Curry l’ha fatto di nuovo. Ha segnato 49 punti con 10/17 da tre punti ed ha trascinato i Golden State Warriors al successo sui Sixers, primi ad Est. Una prestazione che ha consentito a Curry di superare anche un record di Kobe Bryant ed stabilirne un altro.

Ma la partita giocata da Steph Curry ha ricevuto tantissimi complimenti nel mondo NBA, tra i quali quelli di Kendrick Perkins. L’ex giocatore in passato aveva avuto qualche dissidio con la stella degli Warriors. Durante le Finals 2018, quando Perkins era un giocatore di Cleveland, i due erano andati a muso duro perché Perkins, a detta di Curry, avrebbe cercato di sgambettarlo dopo un tiro. In altre occasioni l’ex lungo di Celtics, Thunder e Cavaliers aveva criticato Curry e gli Warriors, visto che il suo supporto è sempre stato per LeBron James.

Perkins, che ora fa l’opinionista in televisione, si è convinto a chiedere scusa a Curry dopo la gara contro Philadelphia:

Hey @StephenCurry30 anything that I’ve ever said negative about you I apologize Sir! What you are doing on the court and the game of basketball is beyond LEGENDARY!!! Another 49 piece spicy with the W. I was just jealous because you were light skin and I’m not! Carry the hell on.

— Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) April 20, 2021