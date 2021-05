Dopo la fortissima opinione di LeBron James in merito e la successiva risposta di Daryl Morey, anche Kenyon Martin ha deciso di entrare nel dibattito sul Play-in. L’ex giocatore di Nets e Nuggets si è espresso contro questa novità, introdotta per la prima volta l’anno scorso nella “bolla” di Orlando, spalleggiando quanto detto dalla stella dei Lakers.

Ospite del podcast Unfiltered di BasketballNews, Martin ha usato parole pesanti per parlare del mini-torneo che coinvolgerà dalla settima alla decima squadra classificata in ogni Conference.

Il problema più grande in NBA per me è questa situazione del Play-in. Penso che questa m***a sia una truffa! È una schifezza. È una cosa stupida. Come ha detto LeBron, chi ha ideato questa m***a andrebbe licenziato. Capisco se ci fossero due squadre, ottava e nona, con lo stesso record. Allora si potrebbe farle giocare una partita oppure una serie da 2-3 partite, per vedere chi si qualifica delle due. Ma coinvolgere 4 squadre per Conference? Non ha assolutamente senso! Stanno cercando di compensare i soldi persi senza tifosi nella “bolla” l’anno scorso.