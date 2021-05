Pochi giorni fa Luka Doncic è stato espulso da una partita contro Cleveland per un pugno che aveva rifilato, nelle parti basse, a Collin Sexton durante una lotta a rimbalzo. Kenyon Martin, non esattamente il giocatore più pacato della storia NBA, ha detto la sua a riguardo nel podcast Neat&Unfiltered. All’ex lungo di Nets e Nuggets è stato chiesto che reazione avrebbe avuto se si fosse trovato al posto di Sexton, e la risposta non ha affatto deluso.

La reazione di Kenyon Martin nei confronti di Doncic, o di chiunque gli avesse tirato un colpo del genere, sarebbe stata piuttosto violenta, come da lui spiegato molto nel dettaglio.

Se fai qualcosa a me, la mia reazione sarà peggiore di quello che hai fatto. Quindi se fai una cosa del genere con me, ti faccio del male. Ti tiro un pugno o un gancio, una delle due. E per come Doncic lo guardava, sarebbe stato un gancio. A me è sembrata una cosa intenzionale. Quindi se vedo che fai qualcosa di intenzionale in campo, come gomitate o altri colpi, non ho il controllo delle conseguenze. In quella situazione sarebbe stato un gancio. In quella situazione ti spacco un dente, ti mando al tappeto, cerco di romperti l’osso orbitale. Mi sarei fatto espellere? Di certo, nessun dubbio su questo.

“What Would Kenyon Do?” is a recurring segment on Neat & Unfiltered. This week, @therealkiss asked @kenyonmartinsr what he would’ve done if he was on the receiving end of Luka Doncic’s low blow. Kenyon’s answer does not disappoint. 😂 FULL EPISODE: https://t.co/PLyIwrcbBS pic.twitter.com/4itbKLyp1l — Alex Kennedy (@AlexKennedyNBA) May 13, 2021

Probabilmente è una fortuna che Doncic non si sia dunque ritrovato davanti Kenyon Martin.

