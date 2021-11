Il capo allenatore NBA dei Golden State Warriors, Steve Kerr, non ha potuto fare a meno di prendere in giro Klay Thompson dopo che la guardia infortunata ha proclamato che i Dubs sono in una stagione da titolo o da fallimento.

Thompson ha avuto un lungo colloquio con i giornalisti in cui ha parlato di una varietà di argomenti, dalle aspirazioni al titolo degli Warriors alle performance di Jordan Poole. Quando si parla delle loro probabilità di campionato, l’altra metà degli Splash Brothers non si è tirata indietro e ha ribadito che o vincono o sarà un fallimento per loro.

In response to Klay’s “championship or bust!” proclamation, Kerr smiled and said, “Sounds like a guy who hasn’t played in 2 1/2 years.” Kerr said Klay can say whatever he wants right now. “I don’t know of a guy who loves to play as much as he does.”

— Kerith Burke (@KerithBurke) November 25, 2021