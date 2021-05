Non solo LeBron James, un’altra superstar NBA ha commentato su Twitter gli avvenimenti di ieri notte tra Philadelphia e New York. Kevin Durant poco fa ha pubblicato un tweet che recita: “È tutto divertente fino a quando il tuo c**o non viene bannato per la vita“.

Riferimento ovvio ai due provvedimenti di Sixers e Knicks nei confronti dei due rispettivi tifosi: entrambi bannati a tempo indeterminato. A quello dei 76ers è stato inoltre revocato l’abbonamento stagionale che aveva sottoscritto.

It’s all fun and games until ya ass banned for life. — Kevin Durant (@KDTrey5) May 27, 2021

