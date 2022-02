Questa notte, poche ore dopo la trade deadline, LeBron James e Kevin Durant hanno partecipato al Draft che smista i 24 giocatori convocati all’All Star Game nelle due squadre. Come un classico Draft, i due campioni hanno scelto a turno un giocatore, partendo dai titolari fino ad arrivare alle riserve. Momenti di grande ilarità e anche un po’ di ambiguità si sono vissuti quando si è trattato di scegliere le riserve, visto che Durant non si è preoccupato di nascondere troppo che non volesse avere James Harden in squadra. Il Barba solo poche ore prima si era trasferito a Philadelphia, dopo aver spinto in tutti i modi per una trade a poco più di un anno dal suo arrivo a Brooklyn.

Anche LeBron però ha lasciato a lungo Harden “sul tavolo”. Alla fine, quando si è trattato di scegliere tra Rudy Gobert e Harden come ultimo giocatore, KD ha addirittura preso il francese nella sua squadra. “Mi serve un difensore nell’area, soprattutto visto che LeBron e Giannis stanno giocando così bene quest’anno” ha provato a giustificarsi Durant con una vera e propria faccia da poker, mentre James si stava ribaltando dalle risate. Alla fine Harden sarà nella squadra di LeBron, contro il Team KD (Durant comunque non giocherà) e contro il suo nuovo compagno Joel Embiid (scelto per primo).

KD picks Rudy Gobert over James Harden 😅 (h/t @TedBuddy8) pic.twitter.com/xgK6jRntAz — NBA Central (@TheNBACentral) February 11, 2022

Le squadre alla fine saranno così composte:

🌟 The FULL ROSTER for #TeamLeBron! 🌟 Giannis Antetokounmpo

Stephen Curry

DeMar DeRozan

LeBron James

Nikola Jokic Jimmy Butler

Luka Doncic

Darius Garland

James Harden

Donovan Mitchell

Chris Paul

Fred VanVleet 2022 #NBAAllStar Game: Sunday, Feb. 20 on TNT — #NBAAllStar (@NBAAllStar) February 11, 2022

🌟 The FULL ROSTER for #TeamDurant! 🌟 Joel Embiid

Ja Morant

Jayson Tatum

Andrew Wiggins

Trae Young LaMelo Ball

Devin Booker

Rudy Gobert

Zach LaVine

Khris Middleton

Dejounte Murray

Karl-Anthony Towns 2022 #NBAAllStar Game: Sunday, Feb. 20 on TNT — #NBAAllStar (@NBAAllStar) February 11, 2022