NBA – Kevin Durant sarà multato per gli insulti a Rapaport

Kevin Durant, negli ultimi giorni, è stato protagonista di uno scambio non molto piacevole su Twitter con l’attore Michael Rapaport: lo stesso giocatore ha dichiarato di essere dispiaciuto dell’accaduto, ma ormai il tutto è arrivato all’attenzione della NBA, che lo ha multato per una cifra considerevole.

KD è attualmente infortunato, ma continua a far parlare di se fuori dal campo: per questo motivo la Lega lo ha multato per ben 50mila dollari, come riporta Adrian Wojnarowski.

NBA is fining Kevin Durant $50,000 for social exchange with actor, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 2, 2021

Durant ha dimostrato già in passato di non essere in grado di controllarsi sui social, soprattutto su Twitter, ed ha apertamente parlato della sua “malattia”, ma di certo un comportamento del genere da parte di una superstar non è visto di buon occhio da parte della NBA.

