I Brooklyn Nets stanno per recuperare pezzi importanti per la parte finale della stagione regolare, nel tentativo di risalire la china dopo un mese di febbraio pessimo. Presto Kyrie Irving potrebbe essere disponibile a tempo pieno, e non più solo per le trasferte, mentre Kevin Durant dovrebbe tornare entro settimana prossima dopo l’infortunio al ginocchio che lo ha messo KO lo scorso 15 gennaio.

Chi invece dovrà probabilmente aspettare ancora un po’ per rivedere il campo è Ben Simmons. Dopo la trade che lo ha portato a Brooklyn, l’australiano ha ripreso ad allenarsi con regolarità per la prima volta in questa stagione, alla ricerca della condizione fisica ottimale. Simmons però ha lamentato dei dolori alla schiena per via della mole di allenamenti ai quali, evidentemente, non è più abituato. Un rallentamento nel suo processo di recupero che potrebbe far saltare anche il suo primo ritorno a Philadelphia da avversario, il 10 marzo.

Brooklyn has no set timetable for Simmons’ return. It’s uncertain whether the three-time All-Star will clear necessary return-to-play hurdles for Nets’ March 10 return trip to Philadelphia, but team is treating as a day-to-day process. https://t.co/SnWVQeSWPS — Shams Charania (@ShamsCharania) February 26, 2022