Steph Curry ha deciso di premiare con un Rolex celebrativo i compagni di mille avventure Draymond Green, Andre Iguodala e Klay Thompson (al quale verrà dato quando gli Warriors torneranno nella Baia). La superstar dei Golden State Warriors ha festeggiato così il record di triple segnate, stabilito ieri sera al Madison Square Garden. Con tutti e tre i compagni, Curry ha infatti vinto tutti e tre i titoli NBA che ha in bacheca.

“Passare la palla ha i suoi vantaggi” ha commentato ironicamente Iguodala su Twitter.

Passing does have its rewards kids!! #RollieGang — andre (@andre) December 15, 2021

Il veterano, MVP delle Finals 2015, non è stato però l’unico a fare ironia sugli orologi regalati da Curry. Kevin Durant, che con gli Warriors ha vinto due titoli e raggiunto tre volte le Finals, ha visto su Twitter una grafica che mostrava i migliori assistman sulle triple segnate da Curry in carriera. L’attuale stella dei Brooklyn Nets, in soli tre anni, è riuscito a piazzarsi al terzo posto in assoluto, dietro solo a Green e Iguodala. KD, che in questa graduatoria è anche davanti a Thompson, ha scherzosamente preteso il proprio Rolex. “Mandatemi il Rollie”, chissà se Steph Curry lo ascolterà…

Send the Rollie https://t.co/MSiqy1UZp1 — Kevin Durant (@KDTrey5) December 15, 2021