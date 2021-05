Nei giorni scorsi si era parlato di Kevin Love non certo per motivi positivi: il giocatore dei Cleveland Cavaliers era anzi apparso molto stizzito durante la partita contro Toronto, un video che era diventato virale e un comportamento per il quale Love si era scusato. Tutto passato? A quanto pare non proprio, o almeno non sono arrivati segnali particolarmente positivi nella partita di stanotte contro gli Washington Wizards.

Love è partito in quintetto, ha giocato 22′ in una partita a senso unico in favore di Washington, ma non ha tirato nemmeno una volta. Certo, sono cose che possono capitare ogni tanto, ma è strano che succeda con uno dei principali attaccanti di Cleveland. Così com’è strano anche che accada proprio pochi giorni dopo la prima “esplosione” di nervosismo del giocatore. Kevin Love ha concluso la sua partita con 0 punti e 10 rimbalzi.

Kevin Love has played 22 minutes and attempted 0 shots. — Bobby Marks (@BobbyMarks42) May 1, 2021

Se dovessimo cercare casi simili in NBA, recentemente Boris Diaw ha raccontato di aver fatto una cosa del genere ai Suns per protesta contro l’allenatore. Pochi giorni dopo quella partita, il francese fu scambiato: un lusso che Love (e i Cavs) non avranno.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.