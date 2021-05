NBA – Kevin Love strizza l’occhio ai Portland Trail Blazers

Giornate molto turbolente per Kevin Love. L’ala dei Cleveland Cavaliers è recentemente finita al centro delle discussioni per una serie di prestazioni sottotono.

Prima il passaggio svogliato diventato virale, poi la partita senza tiri contro gli Washington Wizards. Segnali inequivocabili di malcontento da parte del giocatore. Un “mal di pancia” confermato anche dalle dichiarazioni rilasciate a Yahoo! Sports.

Intervistato nel corso del podcast di Chris Haynes, Love ha rivelato schiettamente che gli piacerebbe trasferirsi ai Portland Trail Blazers per giocare insieme a Damian Lillard.

Kevin Love on “Posted Up w/ C. Haynes Pod” reveals he’d love to play for hometown Trail Blazers.

“Who wouldn’t want to play with Dame Lillard?…If I was wearing a Portland jersey, that’s special. That’s playing at home.”

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) May 3, 2021