Dopo Curry, Thompson e Green, il giocatore dei Golden State Warriors in squadra da più tempo è Kevon Looney. Il centro è entrato in NBA con i Dubs nel 2015 come 30° scelta assoluta al Draft. In 6 stagioni a Golden State, Looney ha vinto due titoli e raggiunto tre volte le Finals, giocando 285 partite e mantenendo 4.3 punti e 4.0 rimbalzi di media.

Looney ha deciso di esercitare l’opzione da 5.1 milioni di dollari sul proprio contratto, rimanendo così a Golden State anche il prossimo anno.

Kevon Looney is exercising his $5.1M option to return to the Golden State Warriors next season, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 29, 2021