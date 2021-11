Molto singolare quanto successo questa notte nella partita tra Sacramento Kings e Utah Jazz. Al Golden 1 Center, un tifoso seduto in prima fila ha vomitato in campo nel quarto quarto. La partita è stata subito sospesa, per permettere agli addetti di pulire il campo. Le reazioni dei giocatori sono state diverse: qualcuno era molto divertito dalla situazione, come Mike Conley, altri un po’ schifati. Dopo più di 10 minuti il gioco è stato ripreso, alla fine hanno vinto i Jazz 105-123.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.