Sono passati 941 giorni dall’ultima partita disputata da Klay Thompson in NBA, ben più di due anni trascorsi tra infermeria e palestra alla rincorsa del ritorno in campo. Il primo recupero, dal terribile infortunio al crociato, è stato seguito da uno stop ancora più lungo, per una rottura del tendine d’Achille nell’estate 2020. Ora però Thompson è pronto e poco fa ha annunciato sui propri social che domani, la notte italiana tra domenica e lunedì (palla a due alle 2.30), giocherà al Chase Center contro i Cleveland Cavaliers.

Lo ha fatto citando Space Jam, non il sequel nel quale recita anche lui come membro della Goon Squad, ma l’originale con Michael Jordan e Bill Murray. “Ehi! Forse posso essere di aiuto” dice Murray nella divertente scena condivisa su Instagram da Thompson. Sicuramente per i Golden State Warriors, che attualmente hanno il secondo miglior record NBA dietro ai Phoenix Suns, sarà ben più che un “aiuto”. Il tre volte campione NBA, nella sua ultima stagione disputata pre-infortuni, ha mantenuto 19.5 punti di media. Secondo quanto dichiarato da Steve Kerr nei giorni scorsi, Thompson partirà in quintetto contro Cleveland ma giocherà 15-20 minuti per permettergli di recuperare il ritmo gradualmente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Klay Thompson (@klaythompson)