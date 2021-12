Sembrava che Klay Thompson sarebbe dovuto tornare in campo entro Natale, invece alla fine il suo rientro è slittato di qualche settimana. Ieri si parlava di fine dicembre, oggi di qualche giorno più tardi. Sappiamo che Thompson farà il proprio debutto, dopo due anni e mezzo di assenza a causa di due gravi infortuni, in casa al Chase Center. Le date disponibili sono quindi quella del 3 gennaio contro Miami, poco probabile, quella del 9 gennaio contro Cleveland o del 18 gennaio contro Detroit.

Probabilmente Thompson tornerà a giocare il 9 o il 18 gennaio quindi, un po’ più tardi di quanto preventivato. Il giocatore dei Golden State Warriors sta facendo avanti e indietro dalla G-League, dove può allenarsi con continuità anche quando i suoi compagni sono impegnati in trasferta. Thompson svolge da qualche settimana allenamenti completi ma, dopo così tanto tempo, ha evidentemente bisogno di riprendere confidenza col campo e condizione fisica. Gli Warriors, che sono primi in classifica, non hanno tutta questa fretta.

ESPN Sources: Golden State and Klay Thompson are targeting January for a return to the NBA on a home date — with key targets including January 9 vs. Cleveland and January 18 vs. Detroit. January 3 vs. Miami hasn’t been ruled out, but is considered less likely.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 17, 2021